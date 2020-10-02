Полиция Луганщины: Подтверждена гибель 7 человек, судьба еще 4 неизвестна

На территории Луганской области продолжается тушение масштабных пожаров в лесных массивах: Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского, Кременского и Станично-Луганского районов, в районах городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.
Об этом сообщает полиция Луганской области.
С 30 сентября по 2 сентября 2020 зарегистрировано 267 сообщений о возникновении пожаров.
Следователями открыто 10 уголовных производств по ч. 2 ст. 270 УК Украины (Новоайдарский, Попаснянский, Северодонецкий, Лисичанский, Старобельский, Станично-Луганский, Белокуракинский, Сватовский и Меловской ОП ГУНП).
По предварительным оценкам ГСЧС ориентировочная площадь пожаров составляет около 13 тыс. гектаров.
По состоянию на 13.00 на территории Луганской области продолжается тушение 7 ячеек.
Информация о пострадавших
18 человек госпитализированы.
Погибло – 7 человек:
- 1950 г.р. мужчина доставлен из с. Сиротино (отравление угарным газом)
- 1941 г.р. женщина – с. Вороново (токсическое действие оксида углерода)
- 1963 г.р. мужчина – с. Метёлкино (разрыв мышц сердца)
- 1958 г.р. мужчина – с. Сиротино (токсическое действие оксида углерода)
- 1953 г.р. мужчина – с. Вороново (более 90% ожогов)
- 1974 г.р. мужчина – лесник (инфаркт)
- 1936 г.р. женщина – с. Муратово (инсульт)
Считаются без вести пропавшими – 4 человека:
- Андреева Наталья Викторовна, 25.01.1964 г.р., проживала по адресу: с. Сиротино, ул. Дружбы, 54а;
- Шушулкова Валентина Федоровна, 13.01.1938 г.р., с. Вороново, переулок Песчаный, 5 (лежащая после 3 инсультов, жила одна)
- Помещик Светлана Архипивна, 14.02.1947 г.р., с. Сиротино ул. Пушкина, 27 (плохо передвигалась, жила с соседями, родственников не было, после того как соседи вернулись после эвакуации семьи за имуществом и за ней на месте уже все горело)
- Чумак Любовь Владимировна, 03.08.1956 г.р., с. Вороново, ул. Солнечная, 26 (жила с мужем, пока он возился с транспортным средством в гараже, зашла в здание за документам и пропала).
Информация о проведении следственно-оперативных действий
Для осмотра места происшествия и документирования последствий пожара в населенных пунктах ГУНП в Луганской области дополнительно создано 30 следственно-оперативных групп.
В течение 1 октября проведено 73 обзора домовладений и местности, допрошено и признано потерпевшими 50 человек, допрошено в качестве свидетелей – 16 человек, в общем обнаружено повреждение 550 домовладений, 136 хозяйственных сооружений, 12 транспортных средств, гибель 3 голов скота.
Перекрыто дорожное движение:
- в населенном пункте Нижняя Ольховая Станично-Луганского района
- до пгт. Станица Луганская
- в направлении с. Боровеньки-Северодонецк.