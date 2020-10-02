Полиция Луганщины: Подтверждена гибель 7 человек, судьба еще 4 неизвестна

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На территории Луганской области продолжается тушение масштабных пожаров в лесных массивах: Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского, Кременского и Станично-Луганского районов, в районах городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

Об этом сообщает полиция Луганской области.


С 30 сентября по 2 сентября 2020 зарегистрировано 267 сообщений о возникновении пожаров.


Следователями открыто 10 уголовных производств по ч. 2 ст. 270 УК Украины (Новоайдарский, Попаснянский, Северодонецкий, Лисичанский, Старобельский, Станично-Луганский, Белокуракинский, Сватовский и Меловской ОП ГУНП).
По предварительным оценкам ГСЧС ориентировочная площадь пожаров составляет около 13 тыс. гектаров.
По состоянию на 13.00 на территории Луганской области продолжается тушение 7 ячеек.


Информация о пострадавших
18 человек госпитализированы.
Погибло – 7 человек:

  • 1950 г.р. мужчина доставлен из с. Сиротино (отравление угарным газом)
  • 1941 г.р. женщина – с. Вороново (токсическое действие оксида углерода)
  • 1963 г.р. мужчина – с. Метёлкино (разрыв мышц сердца)
  • 1958 г.р. мужчина – с. Сиротино (токсическое действие оксида углерода)
  • 1953 г.р. мужчина – с. Вороново (более 90% ожогов)
  • 1974 г.р. мужчина – лесник (инфаркт)
  • 1936 г.р. женщина – с. Муратово (инсульт)
    Считаются без вести пропавшими – 4 человека:
  • Андреева Наталья Викторовна, 25.01.1964 г.р., проживала по адресу: с. Сиротино, ул. Дружбы, 54а;
  • Шушулкова Валентина Федоровна, 13.01.1938 г.р., с. Вороново, переулок Песчаный, 5 (лежащая после 3 инсультов, жила одна)
  • Помещик Светлана Архипивна, 14.02.1947 г.р., с. Сиротино ул. Пушкина, 27 (плохо передвигалась, жила с соседями, родственников не было, после того как соседи вернулись после эвакуации семьи за имуществом и за ней на месте уже все горело)
  • Чумак Любовь Владимировна, 03.08.1956 г.р., с. Вороново, ул. Солнечная, 26 (жила с мужем, пока он возился с транспортным средством в гараже, зашла в здание за документам и пропала).
    Информация о проведении следственно-оперативных действий
    Для осмотра места происшествия и документирования последствий пожара в населенных пунктах ГУНП в Луганской области дополнительно создано 30 следственно-оперативных групп.
    В течение 1 октября проведено 73 обзора домовладений и местности, допрошено и признано потерпевшими 50 человек, допрошено в качестве свидетелей – 16 человек, в общем обнаружено повреждение 550 домовладений, 136 хозяйственных сооружений, 12 транспортных средств, гибель 3 голов скота.
    Перекрыто дорожное движение:
  • в населенном пункте Нижняя Ольховая Станично-Луганского района
  • до пгт. Станица Луганская
  • в направлении с. Боровеньки-Северодонецк.