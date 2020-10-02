Полиция Луганщины: Подтверждена гибель 7 человек, судьба еще 4 неизвестна

На территории Луганской области продолжается тушение масштабных пожаров в лесных массивах: Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского, Кременского и Станично-Луганского районов, в районах городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

Об этом сообщает полиция Луганской области.



С 30 сентября по 2 сентября 2020 зарегистрировано 267 сообщений о возникновении пожаров.



Следователями открыто 10 уголовных производств по ч. 2 ст. 270 УК Украины (Новоайдарский, Попаснянский, Северодонецкий, Лисичанский, Старобельский, Станично-Луганский, Белокуракинский, Сватовский и Меловской ОП ГУНП).

По предварительным оценкам ГСЧС ориентировочная площадь пожаров составляет около 13 тыс. гектаров.

По состоянию на 13.00 на территории Луганской области продолжается тушение 7 ячеек.



Информация о пострадавших

18 человек госпитализированы.

Погибло – 7 человек: