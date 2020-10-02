Во дворе Высшего антикоррупционного суда прогремел взрыв: подробности и фото

В ночь на четверг, 1 октября, в Киеве во дворе Высшего антикоррупционного суда произошел взрыв неизвестного взрывного устройства, в результате чего был поврежден фасад здания. В ВАКС уже назвали инцидент вмешательством в деятельность суда.

Об этом говорится на странице Высшего антикоррупционного суда в Facebook.

Инцидент произошел во внутреннем дворе здания ВАКС по адресу: просп. Победы, 41. В результате взрыва часть фасада здания получила повреждения.

“По предварительным данным, инцидент произошел, вероятно, с использованием неизвестного взрывного устройства”, – сообщили детали в суде.

На месте происшествия работали сотрудники Соломенского управления Нацполиции в Киеве.

В Высшем антикоррупционном суде решили обратиться в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору с просьбой о принятии соответствующих мер реагирования.

“Это событие ВАКС расценивает как факт вмешательства в деятельность по осуществлению им правосудия опасным для жизни и здоровья способом, направленного на воспрепятствование исполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей”, – отметили в суде.

1 и 2 октября суд продолжил свою работу в штатном режиме.

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