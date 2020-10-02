Оскорблял и называл страшной: отец Жанны Фриске рассказал об отношениях дочери с Дмитрием Шепелевым

Владимир Фриске утверждает, что телеведущий Дмитрий Шепелев издевался над его покойной дочерью Жанной, когда та заболела раком. В интервью изданию Собеседник 68-летний мужчина заявил, что об этом знали подруги Фриске и ее мать Ольга.

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“Когда Жанна болела, Шепелев оскорблял ее разными словами. Говорил ей: “Ты страшная, никому не будешь нужна!” Если моя дочь у него что-то просила, он это делал, но с большой неохотой и сарказмом. Спрашивал у всех: “Сможет ли Жанна вернуться в свою прежнюю форму, стать такой же красивой, как до болезни?” Когда врач ему ответила “нет”, он вообще перестал в комнату к Жанне заходить”, – рассказал он.

Также отец Фриске признался, что во время болезни дочь жила с ними, а Шепелев приезжал к ним домой только для того, чтобы увидеть сына Платона. “И сама Жанна уже не хотела видеть Шепелева, так как уже поняла на тот момент, что это очень жестокий человек, – сказал он. – Оказывается, он ее оскорблял еще в Америке и в Риге, куда он с ней ездил. Об этом знали друзья Жанны – та же Лера Кудрявцева, Ольга Орлова, подруга Ксюша, Влад Лисовец. Они говорили об этом моей жене Ольге – маме Жанны, а от меня скрывали. Так как понимали: если я узнаю, могу с Шепелевым что-то сделать прямо на месте! До конца своей жизни его не прощу!”

Ранее о плохих отношениях Фриске и Шепелева рассказала телеведущая Лера Кудрявцева. “Все знают одну сторону, а я знаю с другой стороны, менее прекрасной. Там долгая история, как он над Жанкой издевался, я его ненавижу после этого”, – сказала она.

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