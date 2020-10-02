+49 новых случаев COVID-19 в Луганской области за минувшие сутки

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 49 новых случаев COVID-19 (в т.ч. 1 ребенок), лабораторно подтверждено выздоровление 19 человек, 1 человек умер (Старобельский район, 81 год).

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



Новые случаи в разрезе административных территорий области: