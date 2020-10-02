+49 новых случаев COVID-19 в Луганской области за минувшие сутки

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За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 49 новых случаев COVID-19 (в т.ч. 1 ребенок), лабораторно подтверждено выздоровление 19 человек, 1 человек умер (Старобельский район, 81 год).

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.


Новые случаи в разрезе административных территорий области:

  • г. Северодонецк +12;
  • г. Рубежное +5;
  • г. Лисичанск +8;
  • Беловодский район 1;
  • Кременской район +3;
  • Станично-Луганский район 1;
  • Сватовский район 1;
  • Меловской район +6;
  • Старобельский район +11
  • Троицкий район +1.
    Таким образом, имеем всего 1140 случаев коронавирусной
    болезни, среди них 50 детей.
    Активных больных, сегодня – 530 человек.