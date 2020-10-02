+49 новых случаев COVID-19 в Луганской области за минувшие сутки

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 49 новых случаев COVID-19 (в т.ч. 1 ребенок), лабораторно подтверждено выздоровление 19 человек, 1 человек умер (Старобельский район, 81 год).
Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
Новые случаи в разрезе административных территорий области:
- г. Северодонецк +12;
- г. Рубежное +5;
- г. Лисичанск +8;
- Беловодский район 1;
- Кременской район +3;
- Станично-Луганский район 1;
- Сватовский район 1;
- Меловской район +6;
- Старобельский район +11
- Троицкий район +1.
Таким образом, имеем всего 1140 случаев коронавирусной
болезни, среди них 50 детей.
Активных больных, сегодня – 530 человек.