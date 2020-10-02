Ад на земле: пожары в Луганской области с высоты птичьего полета. ВИДЕО

С утра 2 октября спасатели тушат пожары в Луганской области из воздуха. Для этого привлекли три самолета и два пожарных вертолета.

Об этом сообщает fakty.com.ua

Всего в тушении огня задействовано более 2,5 тыс. человек и 264 единиц техники. Несмотря на то, что до сих пор наблюдается сильное задымление, по словам спасателей, ситуация улучшилась.

Работу в течение предыдущих дней осложнял порывистый ветер, сегодня он немного поутих.

Сейчас населенный пункт Сиротино весь в дыму. В селе Муратово в Новоайдарском районе, где 1 октября были сильные пожары, есть многочисленные разрушенные дома.