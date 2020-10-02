Шмыгаль: огонь на Луганщине прошел 19 тысяч га леса, пострадал ряд населенных пунктов

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Луганскую область 2 октября осмотрел масштабы негативных последствий распространения пожаров, вспыхнувших накануне.

Об этом сообщает Урядовый портал

По словам главы правительства, по состоянию на сейчас от огня пострадало почти 19 000 га лесных насаждений, ряд населенных пунктов и 250-300 домов. «Есть еще несколько ячеек, где пожары устраняются. Они локализованы. Населенные пункты защищены. На всех границах расставлены соответствующие силы. Две сотни наземной техники работает и около 2,6 тысячи спасателей », – сказал Денис Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что от пожаров пострадал и КПВВ «Станица Луганская». «Выгорел один модуль, остальные удалось спасти. Значительные инфраструктурных потерь нет. Только там исчезнет задымление, в течение суток можно будет восстановить сообщение», – отметил глава правительства.

Также Премьер-министр провел совещание с участием председателя Государственной службы чрезвычайных ситуаций Николая Чечеткина, первого заместителя Министра внутренних дел Сергея Ярового, председателя Государственного агентства лесных ресурсов Василия Кузьовича, председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая, представителей Национальной полиции и Государственной пограничной службы.

«Выводы следующие: Гослесагентство должен немедленно разработать и утвердить стратегию борьбы с лесными пожарами, а также устранение возможности возникновения таких пожаров», – отметил Денис Шмыгаль и добавил, что до сих пор такой стратегии в Украине не было.

Премьер-министр отметил, что о причинах пожаров уже возбуждено 10 уголовных производств. Версий рассматривается несколько и они будут названы по результатам следствия.

Кроме того, Денис Шмыгаль подчеркнул, что стратегия государства по денежной помощи пострадавшим остается неизменной. «Сумма средств из резервного фонда будет выделена только будут подсчитаны убытки. Это 300 тыс. грн за полностью разрушенный дом, 200 тыс. грн за погибшего члена семьи, 50 тыс. грн за частичное повреждение дома и 20 тыс. грн, если пострадало хозяйство. Область также готова выплачивать помощь из своего резервного фонда », – сказал Премьер-министр.