Андрею Данилко – 47: вспоминаем три лучших номера первого украинского стендапера

В пятницу, 2 октября, день рождения отмечает Андрей Данилко – шоумену и фактически первому украинскому стендаперу исполняется 47 лет.

Данилко прославился благодаря образу зажигательной проводницы Верки Сердючки, который придумал много лет назад. Артист постоянно развивал своего персонажа, от раза к разу разрывая публику новыми шутками, нарядами, а позже – музыкальными хитами. Сегодня такого рода выступления уже называют “стендапом”. Ко дню рождения артиста вспоминаем три его самых ярких номера в разговорном жанре.

Андрей ДанилкоФото: телеканал СТБ

Знаменитый монолог “Свидание”

Одной из наиболее известных миниатюр Сердючки является номер “Свидание”. Верка рассказывает о том, как она решила познакомиться с молодым человеком из газеты. Там она увидела три колонки: “такие”, “не такие”, “совсем не такие”.





Миниатюра “Похороны”

Эта сценка несомненно является шедевром творчества Данилко. В этом видео уже появляется сценическая мама Верки Сердючки, которую играет актриса Инна Белоконь.





Моноголог “Как надо пить”

В своей миниатюре Сердючка рассказывает о двух слабостях человека – любви и алкоголе.





Как складывалась карьера Андрея Данилко?

Будущий шоумен родился 2 октября 1973 года в простой полтавской семье. Детство Данилко не было беззаботным: они жили в коммуналке, а маме после смерти отца приходилось работать в три смены, чтобы прокормить Андрея и его сестру.

Несмотря на свою природную скромность, Данилко принимал участие в школьных самодеятельных концертах и выступал в команде КВН. С того момента у Андрея и появилась любовь к сцене. Свою творческую карьеру Андрей начинал со стендапов (правда, в 90-х в Украине вряд ли кто-то уже знал такое слово). А в начале 2000-х новым витком творчества Данилко стала музыка. Без его хитов “Все будет хорошо”, “Я рождена для любви”, “Чита-дрита”, “Я не поняла”, “Жениха хотела” до сих пор не обходится ни одно застолье.

Ранее актриса Радмила Щеголева, которая прославилась ролью Гели в “СВ-Шоу” Андрея Данилко, рассказала об изнурительной работе с артистом в начале 2000-х, от которой он всячески старался ее отгородить.

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