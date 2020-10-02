В Кабмине назвали суммы компенсаций гражданам, пострадавшим на пожарах в Луганской области

Кабинет министров Украины готов выплатить денежные компенсации жертвам пожаров в Луганской области, максимальная сумма – 300 тыс. гривен за полностью сгоревший дом.

Об этом сообщил сегодня на брифинге по итогам визита в Луганскую область премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Пострадавшим в результате пожарам предусмотрены такие выплаты:

300 тысяч гривен – за полностью сгоревший дом;

200 тысяч гривен – для семей, потерявших родственников;

50 тысяч гривен – за частичное повреждение дома;

20 тысяч гривен – если пострадало хозяйство.

Деньги выплатят из расчета на одну семью.

“Правительство готово к выплатам, как только придут просчитанные и зафиксированные убытки и мы завершим борьбу с пожаром”, – сообщил Шмыгаль.

Денежные компенсации готовы выплачивать и местные власти из своих резервных фондов, сказал премьер.

30 сентября в Луганской области произошли массовые возгорания лесной подстилки и травы. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

