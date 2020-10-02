Показали борьбу с огнем в Станично-Луганском районе

Продолжается ликвидация пожаров в Луганской области, в частности в Станично-Луганском районе, где с 30 сентября бушуют лесные и сухотравные пожары.

Станично-Луганская РГА рассказала о ликвидации масштабных возгораний.

Улица Москва-Донбасс, пгт Станица Луганская, 1 октября/Станично-Луганская РГА





Улица Москва-Донбасс, пгт Станица Луганская, 1 октября/Станично-Луганская РГА



Улица Москва-Донбасс, пгт Станица Луганская, 1 октября/Станично-Луганская РГА



Улица Москва-Донбасс, пгт Станица Луганская, 1 октября/Станично-Луганская РГА



Улица Москва-Донбасс, пгт Станица Луганская, 1 октября/Станично-Луганская РГА



Улица Москва-Донбасс, пгт Станица Луганская, 1 октября/Станично-Луганская РГА



Улица Москва-Донбасс, пгт Станица Луганская, 1 октября/Станично-Луганская РГА



Улица Москва-Донбасс, пгт Станица Луганская, 1 октября/Станично-Луганская РГА



Улица Москва-Донбасс, пгт Станица Луганская, 1 октября/Станично-Луганская РГА



Как отметили в РГА, по состоянию на 5:30 2 октября, борьба с огнем продолжается до сих пор на территории поселка Ольховое, села Макарово, село Пшеничное, на территории Ольховского дачного массива.

Район сел Нижнетеплое и Плотина. Спасатели ГСЧС, работники лесной охраны охраняют периметры сел и готовы к любому развитию событий. Местные фермеры, имеющие технические возможности, проводят опашку сел, увеличивая ширину минеральных полос.