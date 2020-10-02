Показали борьбу с огнем в Станично-Луганском районе
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Продолжается ликвидация пожаров в Луганской области, в частности в Станично-Луганском районе, где с 30 сентября бушуют лесные и сухотравные пожары.
Станично-Луганская РГА рассказала о ликвидации масштабных возгораний.
Как отметили в РГА, по состоянию на 5:30 2 октября, борьба с огнем продолжается до сих пор на территории поселка Ольховое, села Макарово, село Пшеничное, на территории Ольховского дачного массива. Район сел Нижнетеплое и Плотина. Спасатели ГСЧС, работники лесной охраны охраняют периметры сел и готовы к любому развитию событий. Местные фермеры, имеющие технические возможности, проводят опашку сел, увеличивая ширину минеральных полос.