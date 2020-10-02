«Вот отцовский дом сгорел. А это наш дом. Был», – очевидцы пожаров на Луганщине. ВИДЕО

Журналисты Радио Донбасс.Реалии увидели страшные последствия пожаров, когда поехали по следам огня – у села Вороново и Сиротино: многие там потеряли крышу над головой, люди чудом выбрались из огненной ловушки, погибли домашние животные.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Вечером 30 сентября, когда пожар набирал обороты, случались SOS-сообщения в соцсетях о людях, отрезанных огнем. По состоянию на 16 часов 1 октября официально сообщено о гибели девяти человек. Некоторые из местных жителей возмущается слабой реакции спасателей и утверждает, что помощь не поступала. Другие говорят, что пожарные делали, что могли.

«Конечно, тушили, но тут уж ничего не сделаешь, потому что крыша загорелась. Здесь же лес, и такая скорость ветра – пожарные позади шли и все, здесь не подойдешь. Очень страшно », – рассказывают двое местных ребят.

Пожилая женщина с мужем убирает пепелище. Она понесла убытки, но дом уцелел. «Всю жизнь старались, приводили в порядок, и тут такая беда. Слава Богу, мы живы, и дом остался цел – а у людей нет крыши над головой. Зима подходит … Будем своими силами восстанавливать. Это несчастный случай, который предотвратить невозможно », – говорит она журналисту Радио Донбасс.Реалии, работая во дворе, полном обломков и сажи.



«Вот отцовский дом сгорел. А это наш дом. Был », – Оксана бежала из огненной ловушки с 9-летним ребенком. Сегодня она оценивает потери: два дома сгорели дотла. Когда показывает родительский, от обгоревшей крыши, наклонившейся, громко отпадает кусок металла. «В 8:00 (вечера – ред.) пропал свет, а уже в половине девятого мы с ребенком бежали. Мужч на машине приехал, схватили ребенка, кота, загрузились и поехали, позже это уже было бы невозможно », – рассказывает она.

Пожилая жительница Нина эмоционально рассказывает, что ее спасла попутная машина: «Смотрю – красное повсюду. А я сижу же себе в доме … Выбегаю – а вокруг все горит! Если бы меня не подобрала машина, я бы здесь и сгорела ».

А Галину Сергеевну накануне вывезли из огня знакомые внучки, которые приехали на спасение из города. «Сидела в доме, ужинала. Когда слышу – чад какой-то. Вышла, посмотрела – вроде дым идет, но вроде как ничего. Прошло десять минут – свет выключили. Вышла, как глянула – пламя уже летит, шифер трещит » Ее дом полностью сгорел.

«Выбегаю – зарево! Клубы огня летят, пыль, дым, ничего не видно. Очень страшно », – рассказывает ее соседка Надежда, женщина пенсионного возраста.



Предыдущие крупные пожары произошли на Луганщине в июле 2020 года, а потом в начале сентября.