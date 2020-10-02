В ОРЛО за сутки пожар уничтожил более 90 домов

За прошедшие сутки на временно неподконтрольной территории Луганщины ликвидировали 128 пожаров, 98 из них были связаны с загоранием травы и мусора на открытой территории на общей площади 614,4 гектара. Все они произошли из-за неосторожного обращения людей с огнём. Некоторые пожары были очень сильными, всего 15 резонансных.

Об этом сообщает пресс-служба так называемого “МЧС ЛНР”.

Пожар в посёлке Грушёвое, административно относящемся к Хрустальном (Красный Луч, – ред.), пожарные ехали по повышенному номеру вызова. Огонь тушили почти сутки – с вечера 30 сентября до вечера 1 октября.

Пожар уничтожил 72 объекта жилого фонда, в том числе 14 жилых домов:

по ул. Чапаева, 22 – хозпостройки, забор;

по ул. Чапаева, 24 – нежилой дом, летняя кухня;

по ул. Чапаева, 26 – жилой дом, деревянный навес, погреб;

по ул. Чапаева, 28 – нежилой дом;

по ул. Чапаева, 30 – жилой дом, хозпостройки, летняя кухня;

по ул. Чапаева, 32 – жилой дом, летняя кухня;

по ул. Чапаева, 34 – нежилой дом;

по ул. Чапаева, 36 – жилой дом, летняя кухня, сарай, туалет;

по ул. Чапаева, 38 – жилой дом, гараж, летняя кухня, душ, туалет, флигель;

по ул. Чапаева, 40 – летняя кухня, сарай;

по ул. Чапаева, 40а – брошенный дом;

по ул. Чапаева, 33 – жилой дом, флигель, хозпостройки;

по ул. Чапаева, 21/1 – жилой дом, летняя кухня, хозпостройки;

по ул. Чапаева, 23/3 – жилой дом, две хозпостройки;

по ул. Чапаева, 19 – жилой дом, кухня, гараж, хозпостройки;

по ул. Советская, 36 – брошенный дом;

по ул. Советская, 38 – летняя кухня, жилой дом, угольник;

по ул. Советская, 40, 42, 44, 46, 48, 57 – нежилые дома;

по ул. Новая, 8 – двухэтажный восьмиквартирный жилой дом, хозпостройки двухэтажных домов №7,8,9;

по ул. Пролетарская,74 – нежилой дом, три хозпостройки;

по ул. Октябрьская, 38 – жилой дом, флигель, летняя кухня, два сарая;

по ул. Октябрьская, 40 – жилой дом, летняя кухня, хозпостройки;

по ул. Лесная, 10-а – жилой дом, сарай, гараж;

по ул. Лесная, 9-а, 10, 12, 14 – нежилые дома;

по ул. Октябрьская, 32, 34, 36 – нежилые дома.

Столько же времени потребовалось, чтобы унять пожар в посёлке Хрустальный, тоже относящемся к городу. В результате неосторожного обращения с огнём горела сухая трава на площади 20 гектаров, пожаром уничтожен 21 объект жилого фонда, в том числе девять жилых домов: по ул. Пархоменко, 60 – жилой дом, хозпостройки; по ул. Пархоменко, 79 – жилой дом, летняя кухня, сарай; по ул. Пархоменко, 69 – жилой дом; по ул. Пархоменко, 65 – жилой дом, летняя кухня; по ул. Пархоменко, 57 – жилой дом, три хоз постройки, летняя кухня; по ул. Пархоменко, 55 – жилой дом, сарай, летняя кухня; по ул. Волочаева, 18 – жилой дом; по ул. Волочаева, 26 – жилой дом; по ул. Волочаева 38 – жилой дом, летняя кухня, гараж, автомобиль.