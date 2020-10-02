По состоянию на 1 октября в Луганской области зафиксировано 1091 случай COVID-19

1 октября ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины” сообщил, что по Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 43 новых случаев COVID-19 (в том числе 2 детей). Лабораторно подтверждено выздоровление 12 человек, 1 человек (без регистрации) снят с эпидемиологического надзора.



Новые случаи в разрезе административных территорий области: