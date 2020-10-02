По состоянию на 1 октября в Луганской области зафиксировано 1091 случай COVID-19

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1 октября ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины” сообщил, что по Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 43 новых случаев COVID-19 (в том числе 2 детей). Лабораторно подтверждено выздоровление 12 человек, 1 человек (без регистрации) снят с эпидемиологического надзора.


Новые случаи в разрезе административных территорий области:

  • г. Северодонецк +15;
  • г. Рубежное 1;
  • г. Лисичанск +6;
  • Беловодский район 1;
  • Кременской район 2;
  • Белокуракинский район 2;
  • Попаснянский район +3;
  • Станично-Луганский район 1;
  • Сватовский район +6;
  • Марковский район 1;
  • Старобельский район +5.
    Таким образом, имеем всего 1091 случаев коронавирусной
    болезни, среди них 49 детей.
    Активных больных, сегодня – 501 человек. Лечатся в стационарах – 107, амбулаторно – 394.