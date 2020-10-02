По состоянию на 1 октября в Луганской области зафиксировано 1091 случай COVID-19

1 октября ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины” сообщил, что по Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 43 новых случаев COVID-19 (в том числе 2 детей). Лабораторно подтверждено выздоровление 12 человек, 1 человек (без регистрации) снят с эпидемиологического надзора.
Новые случаи в разрезе административных территорий области:
- г. Северодонецк +15;
- г. Рубежное 1;
- г. Лисичанск +6;
- Беловодский район 1;
- Кременской район 2;
- Белокуракинский район 2;
- Попаснянский район +3;
- Станично-Луганский район 1;
- Сватовский район +6;
- Марковский район 1;
- Старобельский район +5.
Таким образом, имеем всего 1091 случаев коронавирусной
болезни, среди них 49 детей.
Активных больных, сегодня – 501 человек. Лечатся в стационарах – 107, амбулаторно – 394.