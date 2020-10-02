Полиция: на Луганщине остаются не ликвидированными 17 пожаров

На территории Луганской области продолжается тушение масштабных пожаров в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского, Кременского и Станично-Луганского районов.

Об этом сообщает полиция Луганской области.



По предварительным оценкам ГСЧС ориентировочная площадь пожаров составляет около 11 тыс. гектаров.

Утром остается локализованными, но не ликвидированными – 17 пожаров.

Станично-Луганский район:

ул. Москва-Донбасс продолжается тушение на площади около 15 га.

хутор Песчаное – по предварительной информации сгорело 2 дома, продолжается тушение пожара площадью 40 га.

Продолжается тушение пожара в с. Ольховая, Валуйское, Ольховские дачи. Эвакуированы 33 человека с Ольховских дач. В настоящее время стоят наготове автобусы для эвакуации людей из с. Ольховое и Валуйское.

Продолжается тушение пожара в с. Ольховая, Валуйское, Ольховские дачи. Эвакуированы 33 человека с Ольховских дач. В настоящее время стоят наготове автобусы для эвакуации людей из с. Ольховое и Валуйское. с. Артёма ул. Цветочная – локализован пожар площадью около 50 га продолжается пролив водой нежилых выгоревших домов

лесной массив в Песчаном лесничестве Станично-Луганского ЛМГ, в Станично-Луганском лесничестве – пожар локализован

Новоайдарский район:

Новоайдарский район: с. Кряковка с. Орехово-Донецкое – продолжается тушение отдельных очагов тления на площади около 7,4 га

с. Трехизбенка, с. Капитаново, с. Муратово Новоайдарского района – продолжается тушение отдельных очагов на площади около 8,8 га, периодически переходит в верховой пожар.

с. Смоляниново – продолжается тушение возгорания сухой травы и леса.

Старобельский район:

Старобельский район: с. Запорожское, с. Чмыровка – локализован пожар на площади 44,9 га, продолжается работа по ликвидации очагов возгорания.

Северодонецк:

Северодонецк: с. Вороново продолжается тление хвойной подстилки рядом с населенным пунктом, а также продолжается работа по тушению отдельных очагов тления и проливания выгоревших домов.

с. Сиротино продолжается тушение отдельных очагов тления и проливания выгоревших домов.

с. Осколоновка, с. Боровское и

с. Боброво – продолжается горение леса.

Попаснянский район:

с. Боброво – продолжается горение леса. Попаснянский район: с. Троицкое продолжается тушение возгорания сухой травы в районе линии разграничения.

Происходит распространение огня между с. Александровка, с. Пурдовка, с. Метелкино и с. Гавриловка, огонь идет в направлении с. Боровеньки и с. Кудряшевка. Существует угроза населенным пунктам и дачным кооперативам “Радуга”. Общая площадь пожара около 1000 га леса. Органы местной власти готовы для эвакуации населения.

Вследствие масштабных пожаров 9 человек погибли и 18 жителей госпитализированы в больницу.