Полиция: на Луганщине остаются не ликвидированными 17 пожаров

На территории Луганской области продолжается тушение масштабных пожаров в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского, Кременского и Станично-Луганского районов.
Об этом сообщает полиция Луганской области.
По предварительным оценкам ГСЧС ориентировочная площадь пожаров составляет около 11 тыс. гектаров.
Утром остается локализованными, но не ликвидированными – 17 пожаров.
Станично-Луганский район:
- ул. Москва-Донбасс продолжается тушение на площади около 15 га.
- хутор Песчаное – по предварительной информации сгорело 2 дома, продолжается тушение пожара площадью 40 га.
Продолжается тушение пожара в с. Ольховая, Валуйское, Ольховские дачи. Эвакуированы 33 человека с Ольховских дач. В настоящее время стоят наготове автобусы для эвакуации людей из с. Ольховое и Валуйское.
- с. Артёма ул. Цветочная – локализован пожар площадью около 50 га продолжается пролив водой нежилых выгоревших домов
- лесной массив в Песчаном лесничестве Станично-Луганского ЛМГ, в Станично-Луганском лесничестве – пожар локализован
Новоайдарский район:
- с. Кряковка с. Орехово-Донецкое – продолжается тушение отдельных очагов тления на площади около 7,4 га
- с. Трехизбенка, с. Капитаново, с. Муратово Новоайдарского района – продолжается тушение отдельных очагов на площади около 8,8 га, периодически переходит в верховой пожар.
- с. Смоляниново – продолжается тушение возгорания сухой травы и леса.
Старобельский район:
- с. Запорожское, с. Чмыровка – локализован пожар на площади 44,9 га, продолжается работа по ликвидации очагов возгорания.
Северодонецк:
- с. Вороново продолжается тление хвойной подстилки рядом с населенным пунктом, а также продолжается работа по тушению отдельных очагов тления и проливания выгоревших домов.
- с. Сиротино продолжается тушение отдельных очагов тления и проливания выгоревших домов.
- с. Осколоновка, с. Боровское и
с. Боброво – продолжается горение леса.
Попаснянский район:
- с. Троицкое продолжается тушение возгорания сухой травы в районе линии разграничения.
Происходит распространение огня между с. Александровка, с. Пурдовка, с. Метелкино и с. Гавриловка, огонь идет в направлении с. Боровеньки и с. Кудряшевка. Существует угроза населенным пунктам и дачным кооперативам “Радуга”. Общая площадь пожара около 1000 га леса. Органы местной власти готовы для эвакуации населения.
Вследствие масштабных пожаров 9 человек погибли и 18 жителей госпитализированы в больницу.