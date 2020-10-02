Часть граждан 1 октября не успела пересечь КПВВ “Станица Луганская”

В связи со внезапным прекращением работы КПВВ “Станица Луганская” 1 октября, определенное количество граждан не смогли пересечь КПВВ. Заранее планируя пересечение КПВВ граждане не рассчитывали на то, что им придется остаться в Станице Луганской, поэтому имели с собой мало денег, еды и одежды.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.



В то же время, часть жителей Ольховского дачного массива выразила желание принять предложение по эвакуации из дач в безопасное место, на время тушения пожара.



Для обеспечения достойных условий пребывания граждан разместили в зданиях коммунальных учреждений. В настоящее время 39 граждан в районном доме культуры. 23 гражданина в Широковской школе. 35 в центральной районной больнице. И количество граждан постепенно увеличивается.

За свой счет и средствами, с помощью гуманитарного центра Пролеска – Станица Луганская каждый получил вкусный ужин, ароматный чай, раскладную кровать, матрас, средства гигиены. А благодаря БУ БФ “Центр взаимопомощи” Спаси Украину “сформирован” банк “одежды, где каждый нуждающийся может получить необходимую одежду.