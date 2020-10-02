«Это не последствия ядерного удара». Луганчане опубликовали фото сгоревших сел на Луганщине

Мощные лесные пожары в Луганской области, нанесли огромный ущерб жителям области. Больше всего пострадали Новоайдарский и Северодонецкий районы, где сгорели 250 жилых домов.

Об этом сообщает ДонПресс

В соцсетях появились опубликованные жителями сгоревших сел Муратово, Вороново, Капитаново, Сиротино. На фото изображено то, что осталось от домов после пожара.

«Это не последствия ядерного удара или боевых действий. Это последствия пожара в Вороново! Это авто застряло в песке и уже оттуда не выбралось, благо что владелец успел спастись», — комментируют фото в сети.

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