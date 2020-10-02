ГПСУ: КПВВ “Станица Луганская” временно закрыт. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара

Напомним, вчера,1 октября из-за распространения пожара по решению командующего операции Объединенных сил КПВВ временно закрыт. Огнем частично повреждены объекты в сервисной зоне у КПВВ, в частности, модуль работников Международного Комитета Красного Креста, который служил пунктом оказания помощи лицам, следующим через линию разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

Возгорание, которое вчера охватили сервисную зону у КПВВ, погашено. Возгорание на территории КПВВ не допущено. Однако, угроза распространения огня с прилегающей территории, где еще есть отдельные очаги тления, все еще не исключается.

Сейчас у контрольного пункта находится расчет ГСЧС, а в КПВВ пограничный наряд Госпогранслужбы по прикрытию. В пограничном подразделении создан резерв, который готов оперативно реагировать на изменения обстановки. Проводятся все необходимые меры по ликвидации последствий пожара и работы для возобновления функционирования КПВВ.