До девяти увеличилось количество жертв пожаров на Луганщине

На территории Луганской области продолжается тушение более 30 пожаров, возникших 30 сентября ( было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах , которые вследствие ураганного ветра до 28 м / с, быстро распространились на значительную площадь).

Об этом сообщает пресс-служба областного спасательного ведомства.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попал 31 населенный пункт.

Из наиболее сложных 8 ячеек 1 ячейка (№1) между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) в 12 час. 30 мин. 1 октября ликвидирован. Продолжается тушение 7 основных ячеек.

Основные очаги лесных пожаров:

ячейка № 2 между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 20 га.

ячейка № 3 , вблизи Трехизбенки (Новоайдарский район) и распространился до Северодонецка (по данным лесхозов огнем пройдено около 11 тыс. га).

Эвакуированы 120 человек , в том числе из: сел Муратово – 35 человек (размещено в пгт Новоайдар в школе и больнице), Вороново – 40, Сиротино – 25 Осколоновка – 20 (эвакуированы из трех сел размещено в г.. Северодонецк).

В настоящее время распространение огня в сторону г. Северодонецк нет.

Всего к работам в очаге № 3 привлечено более 1 тыс. чел. и 160 единиц техники, из них от ГСЧС 430 чел. и 90 ед. техники.

ячейка № 4 вблизи с. Ольховое (Станично-Луганский район) огнем пройдено 200 га леса.

ячейка № 5 возле с. Болотенное (Станично-Луганский район) возгорание свыше 6 га камыша и сухой растительности, огнем повреждено 4 дома (1 жилой, 3 нежилых).

ячейка № 6 вблизи сел Лобочево, Геевка (Станично-Луганский район) произошел лесной пожар на площади 300 га.

ячейка № 7 между с. Чмыровка и Запорожское (Старобельского района) произошло возгорание лесной подстилки на площади около 40 га. Ситуация контролирована. К тушению привлечены 28 чел. и 8 ед. тех., из них 11 чел. и 2 ед. техн. ГСЧС.

ячейка № 8 на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района возник верховой пожар на площади около 5 га. Существует угроза распространения на с. Смоляниново. К тушению привлечены 82 чел. и 17 ед. техники ГСЧС, в том числе три самолета АН-32П. В связи с возможным распространением огня на с. Александровка направлено два автобуса для проведения эвакуации жителей в случае необходимости (около 100 человек).

По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем всех 8 ячеек составляет более 11 тыс. гектаров. В результате пожаров погибло 9 человек, (из них 1 работник лесхоза) и госпитализированы 14 человек.

1 октября авиацией ГСЧС осуществлено 43 сброса (224 тонны воды).

Всего к тушению привлечены 1 тыс. 554 человек и 220 ед. техники , в том числе от: ГСЧС – 541 чел., 114 ед. техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская Полтавская и Харьковская области), в том числе 3 самолета АН-32 П и 2 вертолета ГСЧС. Вооруженных Сил – 148 чел., 14 ед. техники; Гослесагентства – 60 чел., 56 ед. техники; Нацполиции – 500 чел., 22 ед. техники, Нацгвардия 77 чел., 4 од.техн .; другие органы власти – 228 чел., 10 ед. техники.

Работы проводятся в круглосуточном режиме.

Координацию действий сил на месте пожара осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Развернуто передвижной пункт управления ГСЧС.

По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 1 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, 1 октября порывы ветра до 20 м / с, в остальные дни ветер 5-15 м / с. Температура воздуха днем ​​от 17 до 25 градусов.