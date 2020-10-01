“Не лучший год для страны”: Зеленский отреагировал на мощные пожары на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает, что лесные пожары, которые охватили несколько районов Луганской области, связаны с обстрелами боевиков.

Об этом он сказал во время общения со СМИ в рамках поездки в Ровенскую область, соответствующее видео опубликовано в Facebook на странице Офиса президента.

“Я бы с выстрелами не объединял вопрос пожаров – это первое. Зарегистрировано уголовное производство из-за этих пожаров, это не первые пожары, которые, к сожалению, происходят на Луганщине в этом году“, – сказал президент.

Он добавил, что в данный момент не обладает информацией о причине пожаров, ее должны выяснить соответствующие органы.

“Это была провокация, или какие были причины этого пожара, я пока не могу сказать – должны сказать профессионалы, правоохранители“, – отметил Зеленский.

По словам главы государства, год для Украины выдался трудный.

“У нас не лучший год для нашей страны с точки зрения природных катаклизмов и других трагедий. Но мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей … отправили туда людей еще вчера, сейчас очень быстро работают наши как военные, так и ГСЧСники. Все работают вместе“, – сказал президент.

Зеленский добавил, что благодаря новым дорогам, построенным в стране, техника может быстро добраться к месту пожаров.

Как сообщал “источник”, масштабными лесными пожарами в Луганской области был уничтожен контрольно-пропускной пункт “Станица Луганская”. В сети показали фото последствий.