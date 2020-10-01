В приграничном селе на Луганщине в результате пожара выгорело четыре дома. ФОТО

30 сентября в селе Красная Таловка Станично-Луганского района (находится на границе с РФ) произошел пожар, в результате которой пострадало семь частных дворов.

Об этом сообщается на странице Красноталовской ОТГ в Фейсбук.

В четырех из них полностью сгорели дома и хозяйственные постройки, в трех совместными усилиями жителей и с привлечением техники, которую предоставили местные сельхозпроизводители, были спасены дома, но к сожалению не удалось сберечь хозяйственные постройки.

“К сожалению, МЧС прибыли из Харьковской и Донецкой области, когда дома уже догорали. Они локализовали пожар и потушили остатки от домов, тлевших и представлявших угрозу для соседних зданий. Станично-Луганские службы МЧС, которых срочно вызвал председатель сельского совета не могли выделить технику, там горели другие населенные пункты. Также пылала сосна, которую пытались потушить лесные службы района, и сил не хватало, слишком сильным был ветер, который гнал огонь с бешеной скоростью. Красноталовский сельский совет проводит необходимые в таких случаях действия и обеспечивает координацию со всеми службами по настоящее время”, – сказано в сообщении.