Шестеро погибших, более 300 жилых домов выгорели или повреждены: по фактам пожаров на Луганщине открыты уголовные дела. ФОТО

Под процессуальным руководством местных прокуратур Луганской области по фактам масштабных пожаров на Луганщине начаты уголовные производства о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины).

Об этом сообщает областная прокуратура.

По предварительным данным, 30 сентября 2020 в Луганской области зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников. Вследствие чрезвычайно сложных погодных условий и сильного ветра огонь распространился почти на 10 тыс га в сутки.

Наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения от пгт Станица Луганская до г.. Северодонецка – лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов. В огненном кольце оказались 11 поселков в непосредственной близости от Северодонецка.

Сейчас локализовано и ликвидировано 82 пожара, тушение еще 64 продолжается – в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.

По последним данным, в результате обширных ожогов и отравления угарным газом погибли 6 человек, один из них – лесничий, 12 человек госпитализированы. По оперативным данным, из населенных пунктов, оказавшихся под угрозой, эвакуированы 120 человек. Выгорело и повреждено огнем ориентировочно 424 здания, из них 311 – жилые дома.

Сформирован областной оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров.

Всего в тушении задействованы 1229 человек личного состава и более 200 единиц техники. Привлечены подразделения спасателей Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей.

После подтверждения «режима тишины» к борьбе с огнем привлекли также авиацию.

Продолжаются следственные действия.

Ход досудебного расследования уголовных производств находится на личном контроле руководителя Луганской областной прокуратуры.