В Лисичанске неизвестные украли флаг Украины

На Луганщине полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению кражи Государственного флага Украины.

Об этом сообщает полиция Луганской области.



Так, вчера, 30 сентября, в Лисичанский отдел полиции поступило сообщение работника коммунального предприятия о том, что неизвестный совершил кражу Государственного флага, который был установлен на электрической опоре в сквере им. “10-летия Независимости Украины” возле стелы “Самолет”.



Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению кражи флага.