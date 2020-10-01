Пожары в ОРЛО: горят леса и жилые дома. Огонь перекинулся на завод в Луганске

30 сентября на временно неподконтрольной территории Луганской области ликвидировали 183 пожара, 145 из них были связаны с загоранием травы и мусора на открытой территории на общей площади 395 гектаров

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

Так, по улице Серова в посёлке Большая Вергунка в Луганске произошёл пожар. Огонь уничтожил девять дачных домов общей площадью 180 квадратных метров. Для тушения пожара задействовали 23 спасателя. Причины пожара устанавливают.

На Луганском авиационном ремонтном заводе в районе ВВАУШ произошёл пожар из-за короткого замыкания на воздушной линии электропередач. Огонь уничтожил три складских ангара, картонную тару, алюминиевую фольгу, алюминиевые трубки на площади 1 тысяча 230 квадратных метров, ремонтный фонд двигателей и редукторов (40 штук). Сгорела сухая трава на площади четыре гектара.

В посёлке Дзержинский (Любимовка, – ред. ЛР) в районе города Ровеньки из-за неосторожного обращения с огнём сгорела крыша кафе-бара «Изумруд» на площади 800 квадратных метров, хозпостройка на площади 450 квадратных метров, летняя кухня площадью 80 квадратных метров, четыре квартиры в жилом доме барачного типа. Для тушения пожара задействовали 21 сотрудника и шесть единиц техники.

На улице Шахтной в посёлке Шахты №25 из-за замыкания электропровода загорелась трава на площади один гектар. Огонь перекинулся на строения. Пожаром уничтожены пять жилых и пять нежилых домов.

В Краснодонском районе у посёлков Мирный и Энгельсово (Буран, – ред. ЛР) сгорела трава на площади 42 гектара. Кроме того, пожар уничтожил четыре нежилых и три жилых дома и хозпостройки.

Из-за неосторожного обращения с огнём в Миусинске загорелась трава на площади три гектара. Пожар распространился на строения по улице Переверзева. Огонь уничтожил две летних кухни, два жилых дома, один нежилой дом, два сарая, три хозпостройки, две крыши хозпостроек, два деревянных забора и навес.

Недалеко от посёлка Зелёный Гай Антрацитовского района сгорели 30 гектаров сухой травы и кустарника. На территории Ивановского лесоохотничьего хозяйства огонь уничтожил подстилку лиственного леса на площади три гектара.

У Хутора Мельниково в Антрацитовском районе выгорели сухая трава и кустарник на площади 35 гектаров.

В Краснодонском районе у села Красный Яр на площади 30 гектаров сгорела сухая трава. Огонь распространился на строения и два бросовых дома площадью 50 квадратных метра уничтожены.

Недалеко от села Зеленодольское Антрацитовского района на площади 40 гектаров сгорели сухая трава и кустарник. Кроме того, пожар уничтожил 0,5 гектара подстилки лиственного леса.