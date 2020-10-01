Пограничники: КПВВ “Станица Луганская” работает в штатном режиме

В Государственной пограничной службе заявили, что КПВВ “Станица Луганская” продолжает работу, на данный момент угрозы пожаров в этом направлении нет.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на “Интерфакс-Украина”.

“КПВВ “Новотроицкое” пожары никак не угрожают на данный момент. Более уязвимым является КПВВ “Станица Луганская”. На данный момент угрозы этому направлению нет. В то же время фиксируется определенное задымление местности из-за порывов ветра, однако пропуск людей происходит”, – сказал Демченко.

По его словам, решение о закрытии КПВВ может принять только командующий Операцией объединенных сил и только при наличии угрозы этому направлению.

“КПВВ может быть закрыт по решению командующего ООС. Мы постоянно отслеживаем ситуацию вместе с другими взаимодействующими структурами, чтобы четко понимать распространение пожаров, особенно в направлении КПВВ “Станица Луганская”. В случае, если будет какая-то угроза, только тогда может быть закрыто это направление”, – подчеркнул спикер.

Демченко напомнил, что, фактически, в Луганской области ежедневно функционирует только КПВВ “Станица Луганская”.

“Пропуск через КПВВ “Новотроицкое” осуществляется только в отдельные дни, поскольку определенные ограничительные мероприятия по пропуску происходят именно со стороны российских оккупационных войск. Они пропускают людей в этих направлениях только в понедельник и пятницу”, – пояснил он.

В свою очередь Гуманитарная миссия “Пролиска” сегодня, 1 октября, приостановила курсирование гольфкаров. Об этом стало известно из сообщения миссии в ФБ:

«Огонь подобрался к КПВВ «Станица Луганская» и периодически происходит детонация боеприпасов, поэтому мною было принято решение о временной приостановке работы электрокаров до ликвидации пожара и стабилизации ситуации», — сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.