Аваков: Угрозы для лакокрасочного и спиртового заводов в Северодонецке нет

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваковсказал, что на месте пожаров в Луганской области работают первый заместитель Сергей Яровой и председатель ГСЧС Николай Чечеткин. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает пресс-служба МВД Украины

“По сравнению с ночной ситуацией, пока Северодонецк вне опасности. Также нет угрозы возгорания двух заводов – лакокрасочного и спиртового. Однако, на шести участках еще возгорания. Также остается большой ветер. Все силы направлены на борьбу с огнем. А уже утром работает пожарная авиация “, – сказал Арсен Аваков.

Он напомнил, что еще летом МВД обращались в парламент с просьбой усилить возможности ГСЧС именно на Луганщине, где большие хвойные массивы.

Министр отметил, что сейчас полиция открыла уголовные производства, проверяется версия умышленного поджога.

Напомним, вчера в Луганской области пожары охватили шесть участков. Сейчас эвакуированы 120 местных жителей. Пять человек погибло .