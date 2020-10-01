Более 21 тысячи абонентов в Луганской области находятся без электроэнергии

По состоянию на 08.00 утра остаются обесточенными линии электропередачи 04 и 10 кВ по Луганской области, 343 трансформаторных подстанций. Всего в ожидании восстановления электроснабжения 25 населенных пунктов которые выключены полностью, 27 выключены частично. Без света находятся 21102 потребителя Луганщины.

Об этом сообщает пресс-служба ООО “Луганское энергетическое объединение”.



“Сейчас энергетики в усиленном режиме ведут аварийно-восстановительные работы. Работники “ЛЭО” как можно скорее пытаются восстановить свет. Аварийнл-восстановительные работы не прекращались даже ночью. На пути становились сильные порывы ветра, ветер просто сумасшедший, сложно было работать на опоре, на местах обрывов образовывались пожары, это конечно затрудняло быстрое возвращение электроэнергии в дома потребителей, очень много деревьев, которые падали на линии энергоснабжения. Сейчас работники Общества работают в усиленном режиме”, – сказано в сообщении.



Аварийно-восстановительные работы ведутся по Северодонецкому, Счастьенскому, Станично-Луганскому, Старобельскому, Лисичанскому, Сватовскому, Беловодскому, Новопсковскому, Рубежанскому РЭС.