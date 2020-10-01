В ЛугОГА предоставили предварительную информацию о повреждениях в результате сильнейших пожаров

Пожарные продолжают тушение масштабных пожаров на Луганщине: привлечено 1229 человек личного состава и 204 единицы техники.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



«Ситуация очень сложная – пожар распространился почти на 10 000 гектаров в сутки. В огненном круге оказались 11 поселков, в том числе, в непосредственной близости от Северодонецка. Какие это создает угрозы понятно. К сожалению, четыре человека погибли, один из них – лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Повреждены огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Причины возгораний установит следствие. Прокуратурой области возбуждены уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Продолжаются неотложные следственные действия. Спасибо за героизм пожарным и всем, кто протянул руку помощи Луганщине », – прокомментировал ситуацию глава области Сергей Гайдай.



По состоянию на 7:00 утра 1 октября 2020 в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, из них ликвидировано – 82, продолжается тушение – 64.



Больше всего пострадали населенные пункты Новоайдарского района: с.Муратово, где огнем повреждено 26 частных домов, с.Кряковка – повреждены 5 домов (из них 2 жилых), с.Трехизбенка – 2 дома. Из с. Муратово эвакуированы 35 человек. Взрослые временно размещены в школе смт.Новойдар, а дети – в местной больнице.



В Станично-Луганском районе вблизи поселков Ольховое, Лобочево и Геевка лесной пожар охватил более 200 га, еще в трех местах произошло возгорание камыша и сухой растительности. В результате в с. Артема, огнем повреждены 3 нежилых дома и 3 хозяйственные постройки, с. Болотенное – 1 жилой дом и 3 нежилых, в с. Кондрашевка сооружения не пострадали.



Вблизи с. Половинкино Старобельского района зафиксированы 3 очаги возгорания хвойной подстилки с переходом в верховой пожар. Жилой фонд не пострадал.



Пожар шел в направлении г. Северодонецка. В частности ночью, в результате верхового пожара в с. Вороново возникли горения на 4 улицах. В поселках Сиротино и Осколоновка верховой пожар перекинулся на жилые дома. Эвакуированы и временно размещены в школах г.. Северодонецка около 85 человек. Сейчас угрозы областному центру нет.



Тушение пожара осложняет сильный ветер скоростью более 20 метров в секунду с порывами, неустойчивых направлений.

К тушению задействовано от ГСЧС: ГУ ГСЧС в Луганской области 37 единиц техники и 181 человек личного состава. ГУ ГСЧС в Харьковской области 10 единиц техники и 52 человека личного состава. ГУ ГСЧС в Донецкой области 10 единиц техники и 55 человек личного состава. ГУ ГСЧС в Днепропетровской области 10 единиц техники и 49 человека личного состава. ГУ ГСЧС в Полтавской области 5 единиц техники и 26 человек личного состава.



От ГУ Национальной полиции в Луганской области 22 единицы техники и 500 человек личного состава

От ВСУ 14 единицы техники и 148 человек личного состава.

От лесного хозяйства 56 единиц техники и 60 человек личного состава.

Всего к тушению пожаров привлечено 1229 человек личного состава и 204 единицы техники.