Станично-Луганский район: из-за пожаров остается угроза для дачного массива и села Ольховое

Почти сутки спасатели ГСЧС и работники государственной лесной охраны борются с пожарами на территории Станично-Луганского района. Спасены тысячи гектаров, тысячи домов, целые села.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.



Но остается угроза для Ольховского дачного массива и поселка Ольховое (станция Ольховая). Поэтому, штабом по ликвидации ЧС приняты все меры по для экстренной эвакуации жителей этих территорий, в случае необходимости. Ольховский дачный массив – автобус для эвакуации находится на повороте к озеру “Зелененькое”. Поселок Ольховое – автобус находится в центре поселка, на остановке, возле магазина “Аленка”.



В случае необходимости звоните по телефону 101 или 102.