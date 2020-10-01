Четыре человека погибли в результате пожаров в Луганской области

Уже сутки – пожарные, спасатели, полицейские, военнослужащие и граждане тушат пожары и эвакуируют людей в Луганской области.

Вследствие масштабных пожаров 4 человека погибли и 12 жителей госпитализированы в больницу.

Об этом сообщает полиция Луганской области.



В результате пожара погибли: 69-летний северодончанин, который работал машинистом насосных установок Северодонецкого горводоканала (мужчина был доставлен из пожара с. Сиротино), 46-летний лесничий, тело которого было обнаружено в лесу неподалеку с. Райгородка Новоайдарского района, 79-летняя жительница с. Вороново и 84-летняя жительница с. Муратово, которая умерла в больнице после эвакуации.



В Северодонецкую больницу из-за отравления угарным газом госпитализированы 12 пострадавших, среди которых пожарный-спасатель ГСЧС г. Лисичанска, жители поселков Сиротино и Вороново. Кроме того, из-за острой реакции на стресс и гипертонический криз, 61-летней жительнице с. Муратово оказана помощь по месту жительства (не госпитализировалась).



Сейчас эвакуированы 51 житель с. Вороново, Сиротино и Метелкино, которые не имеют жилья в 2 эвакуационных пункта, расположенных в средней общеобразовательной школе № 8 и № 17 г. Северодонецка.

В г.. Северодонецк работниками Управлением патрульной полиции перекрыто движение на перекрестке Б. Лещины – ул. Пивоварова, кольцевая дорога вблизи с. Метелкино.



Всего зафиксировано 146 пожаров, в 32 населенных пунктах, из них ликвидировано – 82, не локализовано и не ликвидировано – 64. Наиболее масштабные пожары произошли в лесных массивах: Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах. На данный момент локализован и ликвидирован пожар на территории Попаснянского и Старобельского районов.

На данный момент количество поврежденных зданий и сооружений, а также размер ущерба устанавливается.