Ситуация с пожарами на Луганщине: оперативная информация от ГСЧС

На территории Луганской области продолжается тушение лесных пожаров в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы Луганской в Северодонецк, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов.

Основные очаги лесных пожаров:

– ячейка №1 между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) локализован на площади 8 га. Не допущено распространение огня на эти населенные пункты.

– ячейка № 2 между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 20 га. Эвакуация не проводилась.

– ячейка № 3 , которая возникла вблизи Трехизбенки (Новоайдарский район) в результате сильного ветра (20 м / с) по лесным массивам распространился до Северодонецка (по данным лесхозов огнем пройдено около 8,8 тыс. га). Силами ГСЧС на окраине Северодонецка осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий; пожары на заводе антисептиков (хранится 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции ликвидированы (хранится 280 кг хлора). В настоящее время распространение огня в сторону г. Северодонецк нет.

– ячейка № 4 вблизи с. Ольховое (Станично-Луганский район) огнем пройдено 200 га леса.

– ячейка № 5 возле с. Болотенное (Станично-Луганский район) возгорания свыше 6 га камыша и сухой растительности.

– ячейка № 6 вблизи сел Лобочево, Геевка (Станично-Луганский район) произошел лесной пожар на площади 300 га.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 9,3 тыс. гектаров.

Всего к тушению привлечены 1 тыс. 229 человек и 204 ед. техники , в том числе от:

ГСЧС – 516 чел., 107 ед. техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Полтавская и Харьковская области);

Вооруженных Сил – 148 чел., 14 ед. техники; Гослесагентства – 60 чел., 56 ед. техники; Нацполиции – 500 чел., 22 ед. техники; другие органы власти – 5 чел., 5 ед. техники.

В результате пожаров погибло 4 человека (3 гражданских, 1 работник лесхоза) и госпитализированы 10 человек.

По оперативным данным эвакуированы 120 человек.

Убытки, количество уничтоженных и поврежденных зданий и сооружений – уточняется органами местной власти.

Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 6 основных очагах пожаров.

Координацию действий сил на месте пожара осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 1 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, 1 октября порывы ветра до 20 м / с, в остальные дни ветер 3-12 м / с. Температура воздуха днем ​​от 17 до 25 градусов.