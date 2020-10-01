Новопсковские спасатели отбили от огня три улицы

Пожар на улицах Родниковая, Декабристов и переулка Солнечный в пгт Новопсков был локализован вчера, 30 сентября. К счастью, несмотря на сильнейший ветер, обошлось без жертв. Жилые дома не пострадали. Сгорел один сарай.

Об этом сообщает пресс-служба Новопсковского поселкового совета.

В поссовете поблагодарили за оперативную слаженно работу спасателей, ООО “Топаз”, местный жителей и отдел ЖКХ поселкового совета.



“Поливочная машина КП “Новопсковжитло” была начеку. К ней очередь не дошла – пожарной машины хватило чтобы потушить пламя”, – сказано в сообщении.