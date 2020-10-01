Работает круглосуточный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров на Луганщине

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что по состоянию на 20:00 на Луганщине зафиксировано 85 пожаров, из них ликвидировано – 42.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Для оказания помощи сформирован областной оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров.

На месте работают спасатели ГУ ГСЧС, в частности, Кряковке, Трехизбенке, Муратово и Капитаново Новоайдарского района, селах Артема и Нижнетеплое Станично-Луганского района, Половинкино Старобельского района.

На помощь нашим спасателям пришли коллеги из Харьковской и Донецкой областей, которые предоставили 35 единиц техники и личный состав.

Для всех пострадавших и всех желающих оказать помощь в ликвидации последствий пожара круглосуточно работает штаб по телефону: 095-910-19-20.