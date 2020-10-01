Тендерные схватки нередко завершаются в пользу малоизвестной фасадной компании, сделавшей заказчику самое выгодное коммерческое предложение. Опытный подрядчик относятся к этому с пониманием, ведь каждый хочет сэкономить, и не удивляется, когда спустя некоторое время заказ все же отдается ему.

О таких случаях нередко рассказывает в своих интервью учредитель и генеральный директор фасадной компании «Альпика» — Михаэль Алексей Жанович. Корректно не называя имен, он предостерегает заказчиков от опрометчивого выбора не слишком надежной подрядной организации, что в конечном итоге чувствительно бьет по их карману.

Что касается его компании, ООО «Альпика» отзывы клиентов собрала только позитивные и числится в белых списках многих известных организаций и федеральных органов, таких как, например, Сбербанк, Газпром, Минобороны РФ.

Потенциальным заказчикам будет интересно узнать, чем вызвано доверие клиентов к фасадной компании «Альпика».

Не реклама делает репутацию СК, а ее портфолио

Фасадную компанию ищут не только застройщики. Специалист по СПК и навесным вентилируемым фасадам может понадобиться владельцу здания, чей подрядчик уже исчез с рынка, а требуется замена стеклопакетов или ремонт светопрозрачной кровли на высоте, допустим, 300 м.

Для «Альпики» нет неразрешимых задач и непокоренных высот. На этот счет в ее портфолио отзывы от ММДЦ «Москва-Сити» и БЦ «Ньютон-Плаза», представленные на официальном сайте компании. Сам руководитель фирмы — профильный специалист с несколькими техническими образованиями, в том числе по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Если говорить о высотных работах, Алексей Жанович Михаэль был консультантом на съемках документального фильма о промышленном альпинизме «Городские скалолазы». Монтажники у него высшей категории.

Поэтому в поиске надежной фасадной компании не реклама и низкая цена должны стать аргументами в чью-то пользу, а отзывы и портфолио. Именно они дают самое верное представление об организации, с которой вам, возможно, предстоит строить или реставрировать дома.

Опытные заказчики выбирают предприятие полного цикла

Нанимать на фасадные работы несколько подрядчиков — практика сомнительная и ненадежная, хотя бы по причине размытой ответственности. Один будет заниматься навесными фасадами, другой СПК, третий подсветкой, кто-то из них поставлять материалы, которые не всех устроят. При этом каждый будет отвечать за свою часть работы, а о тесном взаимодействии не может быть и речи.

Намного удобнее и выгоднее нанять фасадную компанию, которая предлагает полный спектр услуг:

проектирование светопрозрачных конструкций и вентфасадов любой сложности;

производство всех современных фасадных систем;

монтаж силами собственных профессиональных бригад;

гарантийное обслуживание.

Что касается финансовой выгоды, она очевидна. «Альпика» предлагает адекватные цены продукции и услуг, плюс, гарантирует персональные преференции каждому клиенту. Разумеется, с таким подходом к делу компания выигрывает тендеры и участвует в реализации самых сложных и ответственных проектов.