Налог на машину: как оплатить, если не хватает денег

Транспортный налог – третья и последняя составляющая имущественного налогообложения в Украине вместе с платой за землю и налогом на недвижимое имущество. Он приносит меньше поступлений в бюджет страны – его доля за последние три года не превышала 0.17% общих налоговых поступлений местных бюджетов. Но это не значит, что размер налога на авто совсем крошечный и не повлияет на бюджет автовладельца.

Налог на авто: кто и сколько платит?

В нынешнем виде ставка налога на автомобильный транспорт была введена с 2015 года. До этого в Украине производили налоговый вычет с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов по нормам 2011 года, а сбор за первую регистрацию транспортных средств по законам 2015 года. Транспортный налог относится к местным налогам, но его база и ставка четко определены на государственном уровне. Более того, местные советы в обязательном порядке должны устанавливать транспортный налог на подчиненной им территории.

Установленный размер транспортного налога – 25 000 гривен. Эту сумму должны платить владельцы легковых авто, соответствующих двум критериям:

стоимость – более 375 средних минимальных зарплат;

возраст – не более 5 лет с момента выпуска.

Перечень легковых автомобилей, подпадающих под налогообложение, устанавливает и публикует Министерство экономического развития и торговли, исходя из марки автомобиля, модели, года выпуска, объема двигателя, типа горючего. Часто транспортный налог связывается с финансированием ремонта дорог, однако это неверно. Средства, полученные от выплат за авто, не имеют никакой привязки к конкретным тратам. Они поступают в общий фонд местных бюджетов и их тратят на любые нужды общины, в частности, но не исключительно на дороги.

Как заплатить транспортный налог, если не хватает денег

Сумма вычета за владение автомобилем может стать серьезной нагрузкой для семейного бюджета. Поэтому некоторые автовладельцы решаются брать кредит. Но 25 000 гривен – слишком маленькая сумма для оформления банковского займа с долгосрочными обязательствами. Кроме этого, большинство украинцев владеет машинами, купленными в кредит, что часто не позволяет свободно обращаться в банки за новыми займами.

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