Эвакуируют целые села: информация о пожарах на Луганщине от ГСЧС

Продолжается ликвидация пожаров вблизи с. Трехизбенка, с. Кряковка, с. Муратово, с. Капитаново Новоайдарского района, а также между с. Половинкино и с. Байдовка Старобельского района, где 30 сентября возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

На территории Луганской области основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня , в частности:

1. Пожар лесного массива на общей площади около 50 га в районе с. Кряковка и с. Трехизбенка Новоайдарского района . Предварительно жертв и пострадавших нет.

В связи со шквалистым ветром лесной пожар распространился на территорию с. Муратово Новоайдарского района. Информации о жертвах и пострадавших нет. Проводится эвакуация населения с. Муратово и с. Капитаново. Информация уточняется.

2. Пожар лесного массива на общей площади около 10 га в районе с. Малиновое, с. Песчаное и с. Артема Станично-Луганского района . Предварительно жертв и пострадавших нет. В связи с сильным порывистым ветром существует угроза распространения пожара на населенные пункты.

Из-за распространения лесного пожара на камыш и сухую траву вблизи с. Артема Станично-Луганского района существует угроза распространения пожара на с. Артема и с. Нижнетеплое. Организуется эвакуация жителей.

3. Пожар лесного массива на общей площади около 8 га между с. Половинкино и с. Байдовка Старобельского района . Предварительно жертв и пострадавших нет. В связи с сильным порывистым ветром существует угроза распространения пожара на данные населенные пункты.

Количество поврежденных зданий и сооружений от огня – уточняется.

Всего на тушение лесных пожаров в трех районах привлечено 192 чел. и 44 ед. техники , из них от ГСЧС 107 чел. в / с. и 22 ед. техники.

Тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м / с.

По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 1 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, 1 октября порывы ветра до 20 м / с, в остальные дни ветер 3-12 м / с. Температура воздуха днем ​​от 17 до 25 градусов.

В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров .