Луганщина снова в огне: горят жилые дома

В связи с засушливой погодой, отсутствием осадков, шквальным порывистым ветром в нескольких населенных пунктах Новоайдарского района возникли пожары.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По состоянию на 16.00 в пгт Новоайдар и селе Бахмутовка пожар уже ликвидирован. Возле села Смоляниново пожар локализован, угрозы населенному пункту нет.

У сел Трехизбенка, Кряковка, Орехово-Донецкое продолжается тушение верхового пожара, ситуация осложнена из-за сильного порывистого ветра.

В Кряковке сгорели два жилых и один нежилой дом, повреждены хозяйственные постройки в 10 домохозяйствах.

Штаб по ликвидации пожаров развернут в селе Муратово Новоайдарского района.

В районе ликвидации пожара наблюдаются проблемы с мобильной связью.

«К сожалению, в Луганской области снова возникли пожары, в том числе вблизи линии разграничения. К тушению привлечены подразделения ГСЧС, около 120 человек. Ситуация контролируется, но осложняется верховым характером пожара. В случае необходимости жителям будет оказана помощь. Принятые превентивные меры на случай срочной эвакуации людей », – отметил председатель Луганской облгосадминистрации – руководитель военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Всего в тушении пожаров привлечено от ГСЧС 22 единицы техники и 107 человек особого склада, лесоохотничьего хозяйства – 12 единиц техники и 46 человек ВСУ – 4 единицы техники и 30 человек особого склада, также привлечена техника агропромышленных предприятий.