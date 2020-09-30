Скандал с Фокиным: кто привел его в ТКГ и с какой целью использовали переговорщика

Принятие на должность переговорщика в ТКГВитольда Фокина было спланировано главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом в эфире “источник Live” рассказал политолог-международник Максим Яли.

По его словам, заявление Фокина о Донбассе могло быть согласовано в Офисе президента. Также он пояснил, зачем нужны такие заявления.

“В разное время они делались по разным причинам. Иногда это было для того, чтобы отвлечь внимание общества от тех законопроектов, которые голосовались в Верховной Раде. Были и такие, которые не имели к политике никакого отношения. У нас были экономические проблемы: заявления делались, чтобы не говорили о тех схемах или возможных коррупционных закладках, которые у них были”, – сказал Яли.

Он отметил, что главной причиной является “прощупывание” реакции общества.

“Если перевести эту бенефисную речь Фокина, необходимо предоставлять амнистию всем без исключения, предоставлять особый статус Донбассу. В принципе, все то, чего требует Россия”, – сказал политолог.

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