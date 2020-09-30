Отказа двигателя не было: в ГБР сделали заявление о причинах крушения Ан-26 под Харьковом

В Государственном бюро расследований (ГБР) в среду, 30 сентября, сообщили, что причиной падения самолета Вооруженных сил Украины Ан-26, которое произошло 25 сентября под Чугуевом Харьковской области, не был отказ двигателя самолета.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

Руководитель ГСУ ГБР Максим Борчаковский заявил, что есть информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента самолета, но информация об отказе двигателя Ан-26 не соответствует действительности.

Он подчеркнул, что все обстоятельства авиакатастрофы будут установлены в ходе технического расследования, которое проводит главная инспекция Министерства обороны.

Как сообщал “источник”, харьковчанин Ярослав Тарасов, который стал свидетелем катастрофы Ан-26 под Чугуевом, рассказал, что самолет летел очень низко. При этом был слышен гул, вероятно от того, что работал только один двигатель.

К слову, украинский военный, полковник запаса, командующий Аэромобильных войск Украины в 1998-2005 годах Иван Якубец уверен, что авиакатастрофа военного самолета Ан-26 произошла по техническим причинам.