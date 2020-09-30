На фоне шквалистого ветра в Луганской области стали поступать сообщения о пожарах

Возле села Половинкино Старобельского района возникло возгорание лесной подстилки.

Об этом сообщают “Старобельские новости”.

По состоянию на 11:45 верхового пожара не наблюдалось.

Позднее в СМИ сообщили, что по состоянию на 13:00 площадь пожара увеличилась из-за сильного ветра.

Примерная площадь пожара – 4-5 га. Как рассказали журналистам в Старобельском РО ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, также лесной пожар разразился и в селе Байдовка.

Также о возгораниях сообщили в Станично-Луганской районной государственной администрации

“Как только усилился ветер, с 11-00 начали поступать сообщения о пожаре. Странным образом, одновременно, пожары “возникли” в селах Артема, Песчаное, Плотина, Теплое, Малиновое, Валуйское…

Сейчас для тушения пожаров привлечены все экипажи ГСЧС и лесной охраны. Помогают фермерские хозяйства. Проводят опашку территорий и подвозят воду”, – сказано в сообщении.