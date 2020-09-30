Более 10 тысяч абонентов остались в Луганской области без электроэнергии из-за непогоды

Сегодня, 30 сентября, на территорией Луганской области отмечаются опасные метеорологические явления II уровня.

Усиление юго-восточного ветра 15-20 м / с., местами порывы 25 м / с., пылевая буря. (II уровень опасности, оранжевый).



В результате сильного ветра повреждены линии электропередачи, сообщает ООО “ЛЭО”.

По состоянию на 12:00 обесточены 176 ТП (трансформаторных подстанций), без света находятся 10 616 потребителей области, 16 населенных пунктов обесточены полностью и 13 частично.



Сейчас энергетики в усиленном режиме ведут аварийно-восстановительные работы.

Работают бригады “ЛЭО” по Северодонецкому, Счастьенскому, Станично-Луганском, Старобельскому, Лисичанскому, Сватовскому, Беловодскому, Новопсковскому, Рубежанскому РЭС.