+49 новых случаев и две смерти: последняя информация о ситуации с COVID-19 на Луганщине

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 49 новых случаев COVID-19 (в т.ч. 1 ребенок), лабораторно подтверждено выздоровление 36 человек. 2 человека умерли (Беловодский и Станично-Луганский районы). Возраст умерших – 66 и 52 года, причина смерти – пневмония, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



Новые случаи в разрезе административных территорий области: