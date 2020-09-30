+49 новых случаев и две смерти: последняя информация о ситуации с COVID-19 на Луганщине

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 49 новых случаев COVID-19 (в т.ч. 1 ребенок), лабораторно подтверждено выздоровление 36 человек. 2 человека умерли (Беловодский и Станично-Луганский районы). Возраст умерших – 66 и 52 года, причина смерти – пневмония, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2.
Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
Новые случаи в разрезе административных территорий области:
- г. Северодонецк 8 (из них 3 – в контакте с зарегистрированными случаями заболевания, 5 – больные пневмонией);
- г. Рубежное +6 (1 – контактировал с зарегистрированными случаями заболевания, 4 – прибыли из ВОТ, 1 – самообращение)
- Беловодский район +6 (2 – больные пневмонией, 2 – контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 2 – прибыли из ВОТ)
- Кременской район +5 (4 – контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 1 – больной пневмонией);
- Меловской район +7 (2 – контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 5 – больные пневмонией);
- Попаснянский район 2 (1 – больной пневмонией, 1 – прибыл из ВОТ)
- Новоайдарский район +1 (контактировал с зарегистрированными случаями заболевания)
- Станично-Луганский район +5 (2 – прибыли из ВОТ, 1 – больной пневмонией, 2 – самообращение)
- Марковский район 3 (2 – больные пневмонией, 1 – прибыл из ВОТ)
- Старобельский район +5 (4 – больные пневмонией, 1 – контакт).
1 человек, прибывший из ОРДЛО, не имеет места временной регистрации на подконтрольной территории.
Таким образом, имеем всего 1049 случаев коронавирусной
болезни, среди них 47 детей.
Активных больных, сегодня – 471 человек. Лечатся в стационарах – 114, амбулаторно – 357.