Экс-глава МИД Украины считает, что Фокиным “манипулировали”

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что заместителем председателя Трехсторонней контактной группы манипулировали, а все его “интервью были срежиссированы, чтобы отвлечь внимание от других вопросов”.

Такое мнение дипломат высказал на своей странице в Facebook вечером во вторник, 29 сентября, после очередного резонансного заявления Фокина о том, что он “не видит” войны между Украиной и Россией, передает gazeta.ua

По словам Климкина, этими словами Фокин перешел не только политическую границу, но и моральную.

“Для каждого из нас – это больше, чем пощечина. Это оскорбление всего, во что мы верим и всех, кто потерял жизнь и здоровье. Владимир Зеленский должен действовать очень быстро, иначе он берет ответственность за Фокина на себя, тут уже не к манипуляциям “, – написал Климкин.