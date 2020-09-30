В Беловодской больнице от COVID – 19 умерла младшая медсестра

В Главном управлении Гоструда в Луганской области создана специальная комиссия и начато расследование острого профессионального заболевания – случая инфицирования острой респираторной болезни COVID – 19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, что привело к смерти младшей медицинской сестры в коммунальном некоммерческом предприятии «Беловодская многопрофильная больница» Беловодского поселкового совета.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Медработник была госпитализирована 19 сентября с диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония в КНП «Беловодская многопрофильная больница».

22 сентября Государственное учреждение «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» установил диагноз COVID 19.

23 сентября младшая сестра умерла в отделении анестезиологии и интенсивной терапии КНП «Беловодская многопрофильная больница».

Обстоятельства и причины профессионального заболевания – случая инфицирования острой респираторной болезни COVID – 19 выясняются.