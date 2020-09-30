“Заткнись, чувак”: Трамп и Байден устроили жесткую перепалку на дебатах

Во время обсуждения вопроса о Верховном суде, на первых дебатах в Кливленде, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден накинулся на действующего главу Белого дома с оскорблениями, тот не остался в долгу.

Дебаты в прямом эфире транслировали американские телеканалы.

Ведущий Крис Уоллес начал с вопроса о Верховном суде. Трамп ранее выдвинул Эми Кони Барретт на пост судьи Верховного суда США, но Байден утверждал, что следующий судья должен быть избран после выборов. Каждому из кандидатов модератор задал вопрос: “Почему ты прав?”.

“Мы выиграли выборы. Выборы имеют последствия. И поэтому имеем право выбирать судью“, – сказал Трамп, добавив, что Эми Кони Барретт “хороша во всех отношениях и будет выдающейся”.

В свою очередь, Байден заявил, что у американского народа есть шанс повлиять на судьбу Верховного суда.

“Единственный способ, которым американский народ может выразить свое мнение, – то, кого он выбирает президентом, а кого – вице-президентом“, – сказал он.

После того, как Трамп неоднократно просил Байдена ответить, расширит ли он Верховный суд в случае победы, чтобы устранить грядущий консервативный уклон, Байден перешел на грубости.

“Ты заткнешься, чувак? Продолжай тявкать, дружище“, – сказал он.

В ответ на это действующий президент перешел на личности.

“Люди понимают, Джо – за 47 лет [в Вашингтоне] ты ничего не сделал“, – ответил Трамп.

Трамп продолжил “нападать” на Байдена и перебивать его, когда он отвечал на вопросы. В итоге Байден потерял ход своих мыслей и назвал Трампа клоуном и “худшим президентом в Америке”.

Как сообщал “источник”, администрация президента США попала в скандал из-за того, что требовала от разведки преуменьшать угрозу российского вмешательства в президентские выборы в Штатах, так как это выставляло в плохом свете Дональда Трампа.