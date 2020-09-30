Юристы рассказали, как пересечь линию разграничения без паспорта гражданина Украины

Жители ОРДЛО часто интересуются, как пересечь линию разграничения, если по какой-то причине паспорт гражданина Украины был утрачен.

“Юридический советник для переселенцев” рассказал, что делать в таком случае:

Порядок въезда лиц и перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, выезда из таких территорий сейчас регулируется Постановлением Кабмина от 17.07.2019 № 815. Согласно этому акту гражданам Украины разрешается покинуть временно оккупированные территорий Донецкой и Луганской области через контрольные пункты при предъявлении паспорта гражданина Украины или любого другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, а именно:

🔹 паспорта гражданина Украины для выезда за границу ( «заграничного» паспорта);

🔹 временного удостоверения гражданина Украины;

🔹 дипломатического паспорта;

🔹 служебного паспорта;

🔹 удостоверение личности моряка;

🔹 удостоверение члена экипажа.

! Обращаем внимание, что для граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, также предусмотрена возможность выезда на основании свидетельства о рождении.



Вместе с тем уехать из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области можно и без указанных выше документов. Однако в этом случае следует быть готовыми к проверке, которая проводится представителями Национальной полиции с целью установления личности. Чтобы проверка прошла быстрее, рекомендуем взять с собой документы, которые могут помочь с идентификацией (например, пенсионное удостоверение, медицинскую книжку и т.д.). Соответствующие документы пригодятся также при восстановлении паспорта.



Так или иначе, информация о лицах, пересекающих линию разграничения без документов, удостоверяющих личность и гражданство Украины, в обязательном порядке фиксируется уполномоченным должностным лицом, возглавляющим службу пограничных нарядов на КПВВ, и передается уполномоченному лицу координационной группы для принятия соответствующего решения .

!!!Обращаем внимание, что соответствующий порядок действует только на пунктах пропуска, подконтрольных Украины. Правила пересечения линии разграничения со стороны так называемых «ДНР» и «ЛНР» может отличаться.