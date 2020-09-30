В Новопсковском районе провели “перепись” популяции сурков

В течение лета представителем государственной экологической инспекции Луганской области совместно с работниками Старобельского лесоохотничьего хозяйства и общественными помощниками проводился учет сурков на территории Новопсковского района.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции в Луганской области.

Обычно учет осуществляется следующим образом: определяется площадь пребывания сурков, на карту землепользования наносятся все семейные участки сурков, определяется плотность поселений, а визуально (пользуясь оптикой-биноклем) ведется подсчет количества животных в семье. Работа кропотливая, имеет свои погрешности, но все же позволяет оценить масштабы освоения байбаками той или иной территории. Участники учета решили в максимально сжатые сроки охватить как можно большую часть района, проехав его от одного его конца в другой – от южной границы до северной.

Сурки поселяются семьями и колониями. Главным врагом сурков в первую очередь является хищники – волки и лисы. Свои норы, длина которых может достигать 60 метров, а глубина пяти, вырытые под углом 50 градусов, сурки устраивают основательно и по-хозяйски: там есть «спальные», отхожие места, даже родильные камеры. Кстати, маленькие байбачки рождаются совсем крошечными – весом 23-29 г (мышата!), Но уже через месяц их вес увеличивается в десять раз.

Подсчитали, что количество сурков на территории местных угодий составляет около 535 голов, с учетом погрешности, конечно. Среди них где-то 316-320 взрослых сурков и все другие молодняк – одно – или двухлетки. Пока этого количество недостаточно для того, чтобы сурок стал объектом охоты. Для сравнения: по официальным данным в начале 90-х годов на территории Новопсковского района насчитывалось 1790 сурков.