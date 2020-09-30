“Должен уйти”: Ермак сделал резкий выпад в адрес Фокина

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин должен покинуть переговорную группу после своих скандальных заявлений.

Соответствующее заявление сделал он в Facebook, передает Главред

По его словам, РФ является участником конфликта, а не наблюдателем.

“Россия должна уйти из нашей земли, забрав все свое – армию, вооруженные формирования, военную технику, оккупационные структуры. А еще было бы неплохо, если бы Россия забрала еще и свои дипломатические ловушки, в которые попали представители Украины в предыдущие годы и с которыми мы сегодня вынуждены разбираться”, – отметил Ермак

Не Фокин виноват в дипломатических неудачах, которые терпело предыдущее руководство Украины, отметил глава ОПУ.

“Разве это господин Фокин согласовал обязательства провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украине контроля над границей с Россией? Нет, не Фокин. Может, господин Фокин согласовал обязательства консультироваться относительно изменений украинского законодательства? Нет, не Фокин. А кто в 2014 году не стал защищать Крым от захвата? Господин Фокин? Нет, не Фокин. Вы знаете фамилии”, – написал Ермак.

Он также подчеркнул, что при прежнем составе украинской делегации в ТКГ никогда не удавалось достичь соглашения о двухмесячной тишине на фронте. Однако при этом глава президентского офиса отвергает заявления Фокина на заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

“Все это не оправдывает сегодняшние слова господина Фокина. Моя личная позиция – господин Фокин должен уйти из ТКГ”, – подытожил Ермак