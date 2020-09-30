В Беловодском районе превышение базового уровня заболеваемости СОVID-19 уже соответствует “оранжевому” уровню

За последнюю неделю в Луганской области регистрация заболеваний возросла на 72,8%, что свидетельствует об активизации эпидпроцесса, нарушения населением установленных правил адаптивного карантина, ослабление контроля за выполнением противоэпидемических мероприятий, прежде всего, на административных территориях, где значительные показатели заболевания. Количество зарегистрированных больных в Беловодском районе за последние 14 дней – 38 человек, что составляет превышение базового уровня заболеваемости в 4.2 раза.

Об этом сообщает пресс-служба Беловодской РГА.



По состоянию на 29 сентября на лечении находится 12 человек в инфекционном отделении КНС «Беловодская многопрофильная больница»: 11 человек, 1 – в реанимации; 20 человек находится на амбулаторном лечении с положительным анализом заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19; 2 человека, которые находились в реанимации, умерли. Также под наблюдением находятся 39 человек, контактировавших с указанными лицами.



Согласно решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 24.09.2020 № 33 с 00:00 28.09.2020 на территории г.. Лисичанск, г.. Северодонецк и Беловодского, Марковского, Меловского, Станично-Луганского, Старобельского районов Луганской области установлен «желтый »уровень эпидемической опасности распространения СОVID-19, на остальной территории области сохраняется« зеленый »уровень.



Однако, по состоянию на 28 сентября по оценке эпидемических показателей в Кременском районе наблюдается превышение базового уровня заболеваемости на 100 тыс. населения, что отвечает «желтому» уровню эпидемической опасности распространения СОVID-19, а в Беловодском районе наблюдается превышение базового уровня заболеваемости на 100 тыс . населения, что отвечает «оранжевому» уровню эпидемической опасности распространения СОVID-19.



Беловодская райгосадминистрация сообщает, что согласно решению Луганской региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 02.09.2020 № 37 запрещается проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности), дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, кафетериев, буфетов и т.д.).