Избили и ограбили: в Лисичанске двое молодчиков напали на мужчину

На Луганщине полицейские разоблачили двух молодых людей, которые подозреваются в совершении разбоя.

Об этом сообщает полиция Луганской области.



Оперативники Лисичанского отдела полиции совместно с патрульными задержали 18-ти и 19-ти летних парней, подозреваемых в совершении разбойного нападения на местного жителя. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.



Так, 26 сентября, рано утром, в Лисичанский отдела полиции поступило сообщение 34-летнего местного жителя о том, что возле одного из торговых центров города на него напали два молодых человека, которые нанеся телесные повреждения, завладели его мобильным телефоном и деньгами.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили правонарушителей. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.



Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 187 УК Украины «Разбой».