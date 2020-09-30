Родился в рубашке: интервью курсанта, выжившего при крушении Ан-26 под Чугуевом

20-летний курсант Вячеслав Золочевский, который уцелел в катастрофе Ан-26-го под Чугуевом, рассказал о последнем полете, в котором он потерял своих друзей и наставников.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

У Вячеслава – сотрясение головного мозга, ушибы и ожоги, но врачи разрешили ему выйти из больничной палаты на улицу. От него не отходит его мама Ирина.

Слава учится на третьем курсе университета Воздушных сил. Сейчас у курсантов – самый долгожданный период в обучении, практика. Это были его первые полеты – на борту самолета Ан-26 они овладевали навигацией, запуском двигателей, радиопереговорами.

В салоне Ан-26 было десять рабочих мест с учебными приборами для 20 курсантов и семи членов экипажа. Во время полета Слава сидел почти рядом с кабиной пилота.

Вспоминать о падении самолета ему очень трудно, но парень говорит, что сначала полет продолжался нормально, ничего необычного. Вдруг он пришел в себя внутри горящего самолета и не мог понять, что происходит. Парня привалило фюзеляжем, и это, возможно, уберегло его он сильных ожогов.

О том, что видел и пережил в тот момент, не готов говорить. Единственное вспоминает, что когда выбрался, то пытался спасти друга – Виталия Вильхового. Тело курсанта охватило пламя.

“Пытался тушить. Потом подбежали другие, его потушили – и все”, – рассказывает парень.

“На следующий день Слава узнал, что его друг умер. Это убило страшно. У него снова все перед глазами появилось”, – вспоминает мать и добавляет, что теперь у Славы еще один день рождения – 25 сентября.

Как сообщал “источник”, при крушении самолета с курсантами под Харьковом выжил лишь один человек – 20-летний Вячеслав Золочевский. Его отец рассказал, что сам пережил три падения самолета.