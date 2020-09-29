Известный спортсмен из “Слуги народа” заболел коронавирусом и описал симптомы: видео

Народный депутат от партии “Слуга народа” и спортсмен Жан Беленюк заболел коронавирусной инфекцией.

Об этом он рассказал в видео, которое опубликовал на своей Facebook-странице.

Беленюк отметил, что был на 99% уверен, что тест покажет позитивный результат. Ведь он имеет представление, где заразился. Также нардеп подчеркнул, что не видел больше объективных причин своего плохого самочувствия.

Беленюк поделился, что несколько дней у него держалась температура тела на отметке 37 градусов. Он ощущал незначительную ломоту в теле, а вечером болела голова.

Депутат пообещал делится в своем блоге информацией о течении болезни и борьбу с ней.

Как сообщал “источник”, бывший президент Украины и глава политической партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко заболел коронавирусной болезнью.